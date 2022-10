Nazan Eckes bestätigt Ehe-Aus nach zehn Jahren

TV-Star Eckes und der österreichische Künstler Julian Khol hatten 2012 geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die 2014 und 2016 zur Welt kamen. Anfang Oktober teilte Eckes ein Bild der vierköpfigen Familie auf Instagram. Zu dem Selfie, auf dem die Gesichter der Kinder verdeckt sind, schrieb der TV-Star: "...unser 'großes' Baby ist heute 8 Jahre alt geworden. We love you to the moon and back."