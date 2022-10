Gil Ofarim: Prozess findet im Oktober wie geplant statt

Sechsteilige Serie über tödliche Geheimnisse

"You Shall Not Lie ": Sex-Video einer Lehrerin zerstört die Idylle

Die idyllische Küstenstadt Belmonte wird durch einen Skandal erschüttert. Die Lehrerin Macarena (Irene Arcos) drehte ein Sex-Video mit ihrem Schüler Iván (Lucas Nabor). Ein Thriller über Verrat, Intrigen und einen mysteriösen Mord nimmt seinen Lauf.

