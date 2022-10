Alfons Schuhbeck legt weiteres Geständnis ab

Alfons Schuhbeck hat am dritten Verhandlungstag Manipulationen in seinem ehemaligen Nobel-Restaurant "Südtiroler Stuben" eingeräumt. Bereits tags zuvor legte er ein Teilgeständnis ab. Dem Starkoch droht eine Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung.

Der Starkoch Alfons Schuhbeck (73) bricht vor Gericht erneut sein Schweigen. Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, legte er am dritten Prozesstag ein weiteres Teilgeständnis ab. Auch in seinem Restaurant "Südtiroler Stuben" in München seien fehlende Rechnungen auf eine Manipulation des Kassensystems zurückzuführen, die er selbst veranlasst habe. "Es gibt hier keinen fremden Dritten, der hierfür verantwortlich ist", sagte Schuhbeck dem Bericht zufolge.