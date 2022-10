"Klein gegen Groß" - Jan Josef Liefers stellt sich dem Duell

Seit 2011 läuft "Klein gegen Groß" un schon am Samstagabend im Ersten. Seither treten Kinder in fantasievollen Duellen gegen prominente Erwachsene an. Mit in der Idee verbaut ist, bei allem Ehrgeiz, dann doch auch die besondere Dynamik, die dieser Form der Spiele innewohnt. Wer mag schon einem kleinen Mädchen oder einem kleinen Jungen beim Verlieren auf der ganz großen Bühne zuschauen?