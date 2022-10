Deutsche Stars solidarisieren sich mit den Frauen im Iran ein

Mehr als 150 Promis nahmen an der Kampagne "#WeAreYourVoice" teil, darunter auch Jasmin Tabatabai, Riccardo Simonetti, Ruth Moschner, Jürgen Vogel und Frederick Lau. Viele Stars teilten das Video auf ihren Social Media-Profilen: "Seit vier Wochen kämpfen die mutigen Menschen im Iran um fundamentale Menschenrechte. Wir dürfen sie nicht alleinlassen", erklärt Tabatabai gegenüber der "Bild am Sonntag".

"Danke an alle Menschen da draußen, die Solidarität zeigen & vor allem Danke an alle Menschen im Iran, die auf die Strassen gehen & mit Einsatz ihres Lebens für eine bessere Welt kämpfen", schrieb Schauspielerin Pegah Ferydoni auf Instagram. Die Moderatorin Ruth Moschner, die derzeit im Rateteam von "The Masked Singer" (samstags, 20.15 Uhr, ProSieben) sitzt, bat ihrer Follower das Video zu teilen, "denn jede Stimme ist so wichtig".