"Bauer sucht Frau": Ärger zwischen Jörg und Patricia – "Ich war richtig sauer"

Die Hofwochen sind bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" im vollen Gange. Manchen Kandidatinnen bescherten sie in Folge 3 unerwartete Herausforderungen.

Die einzige Bäuerin der Staffel, Loretta, war beim Scheunenfest nicht dabei und lernte nun ihre drei auserwählten Männer auf ihrem Hof kennen. Zwischen Patricia und Jörg schien alles perfekt zu laufen. Doch dann überforderte Jörg seine Hofdame komplett. Zuerst sollte die 40-Jährige mit einem Traktor fahren, das brachte Patricia bereits an ihre nervlichen Grenzen. Als Jörg sie dann auch noch überrumpelte und ihr seine Familie und Freunde direkt am ersten Abend vorstellte, machte die Kandidatin ihrem Ärger Luft: "Ich war wirklich sauer".

Erik zeigte Julia stolz seine Schweine und Rinder. Auf einer Weide bekam die 24-Jährige dann die Gelegenheit, einem kleinen Kälbchen einen Namen zu geben. Doch einfach einen Namen aus dem Ärmel zu schütteln, klappte nicht, dafür hätte Julia mehr Zeit gebraucht. "Nee, so spontan fällt mir da nichts ein", erklärte Eriks Hofdame. Der Landwirt wollte sich damit allerdings nicht so viel Zeit lassen. "Inka ist ja unsere Liebesbotschafterin und da habe ich mir gedacht, die kann Inka heißen", verkündete Erik. Glücklich war Julia mit der schnellen Namensvergebung nicht. "Das fand ich schon ein bisschen doof, dass er es alleine entschieden hat", verriet die 24-Jährige bei einem Interview ohne Erik.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"Ich wollte keine Szene vor den Leuten machen" Loretta verpasste das Scheunenfest, da sie zu der Zeit auf einer Reise in Amerika war. Daher lud die 32-jährige Michael, Sascha und Erik direkt auf ihren Hof ein. Ein vierter Kandidat wurde nachträglich aus der Show geschnitten. Sascha konnte mit seiner selbstgebauten Holzdeko bei Loretta punkten, während Sascha mit seinem Aussehen und seinen Sprüchen gut bei der Pferdewirtin ankam. Erik zeigte sich als schüchterner Typ. "Wenn ich erstmal aufgetaut bin, kann es heiß hergehen", ließ Erik tief blicken, der bisher noch keine Beziehung hatte. In der nächsten Ausgabe von "Bauer sucht Frau" will sich Loretta entscheiden, welcher Mann für die Hofwoche bei ihr einziehen darf.

Am Anfang herrschte zwischen Jörg und Patricia Harmonie pur. Immer wieder konnten sie sich über Gemeinsamkeiten freuen, wie darüber, dass beide gerne Pfefferminz-Tee zum Frühstück trinken. Doch beim Traktorfahren hörte der Spaß auf. Der Landwirt wollte gerne sehen, wie Patricia einen seiner Traktoren aus der Halle fährt. Bei der Vorstellung bekam Patricia Panik und hatte Angst, einen Unfall mit dem großen Gefährt zu bauen. Die 40-Jährige versuchte mit Charme und Augengeklimper aus der Situation zu kommen. Davon ließ sich Jörg erweichen, hoffte aber, dass seine Auserwählte zukünftig das Traktor fahren lernen wird, denn eine Frau, die auf seinem Hof mitanpackt, war dem Landwirt sehr wichtig. Das wusste auch Patricia, die in einem Interview in Tränen ausbrach. "Ich bin verliebt", erklärte die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin und machte sich Sorgen, die Arbeit auf dem Hof nicht zu schaffen.