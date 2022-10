Diese "Harry Potter"-Darsteller sind verstorben

Die "Harry Potter"-Filme sind eine der erfolgreichsten Reihen in der Filmgeschichte. Von einigen der Darsteller, die die Romanfiguren zum Leben erweckt haben, mussten sich die Fans in den vergangenen Jahren verabschieden.

Der Tod von Robbie Coltrane (1950-2022) traf Fans der "Harry Potter"-Reihe im Oktober 2022 bis ins Mark: Der Schotte spielte den Halbriesen Rubeus Hagrid und verstarb im Alter von 72 Jahren am 14. Oktober 2022 in einem Krankenhaus in Schottland. Er ist nicht der einzige Schauspieler, der in den "Harry Potter"-Filmen mitwirkte, um den die Fans in den vergangenen Jahren trauern mussten.