Sasha hat bis heute keinen Führerschein – ein Trauma steckt dahinter

Viele Stars und Sternchen lassen sich gerne von einem Chauffeur durch die Gegend kutschieren. So wie auch Sänger Sasha, der von seiner Frau Julia Röntgen von A nach B gefahren wird – allerdings hat das einen bestimmten Grund: In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet das Paar nun, warum der "If You Believe"-Interpret immer noch keinen Führerschein hat.