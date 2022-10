"Jedes Wort ein Sieg" – ZDF-Doku über einen stotternden Rapper

Seit seiner Kindheit stottert Artjom. Wenn er rappt, ist von seinem Sprachfehler aber nichts zu hören. Nun will er als Musiker richtig durchstarten. Eine ZDF-Reportage begleitet ihn.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, ich stottere gerne", erzählt Artjom. "Aber ich würde es nicht anders haben wollen." Der 32-Jährige ist einer von rund 800.000 Menschen in Deutschland, die stottern. Etwa ein Prozent der Weltbevölkerung ist von der therapier-, aber nicht heilbaren Störung des Redeflusses betroffen. Dass das Handicap kein Grund zum Aufgeben ist, zeigen die Filmemacher Anna-Lisa Gasteier und Christian Hestermann nun in ihrer "37°"-Dokumentation "Jedes Wort ein Sieg", die kurz vor dem Welttag des Stotterns (22. Oktober) im ZDF zu sehen ist.

Für Artjom war seine Sprachstörung lange Zeit ein "Fluch", wie er vor der Kamera erzählt. "Jetzt ist es für mich ein Geschenk. Ich habe dadurch viel über mich, die Menschen und das Leben gelernt." Vor allem aber hat ihn das Stottern seiner großen Leidenschaft näher gebracht – der Musik. Artjom will als Rapper Fuß fassen. Von Sprechblockaden ist in seinen Songs nichts zu hören. Der Grund: Beim Singen oder Rappen sind die Stimmbänder dauerhaft in Schwingung, das Stottern bleibt somit aus.