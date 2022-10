"Gefragt – Gejagt: Allein gegen Alle" – Wie sind die Regeln?

Die zehnte "Gefragt – Gejagt"-Staffel geht mit einer besonderen Eventwoche zu Ende: Vom 17. bis 21. Oktober heißt es in der ARD-Quizshow "Allein gegen alle". Doch was dürfen sich die Zuschauer darunter vorstellen?

Normalerweise heißt es bei "Gefragt – Gejagt": ein Jäger bzw. eine Jägerin gegen vier Kandidaten. Bei "Allein gegen alle" wird der Spieß nun aber umgedreht. Die ARD erklärt das Spielprinzip so: In jeder Folge treten mehrere Kandidaten einzeln gegen bis zu fünf Jägerinnen und Jäger an. In Runde eins müssen bis zu fünf Multiple Choice-Fragen beantwortet werden. Mit dem erspielten Betrag haben es die Kandidatinnen und Kandidaten dann in Runde zwei selbst in der Hand, gegen wie viele Jägerinnen und Jäger sie quizzen wollen. Je höher sie die Gewinnstufe wählen, desto mehr Mitglieder der Quiz-Elite kommen zum Einsatz und desto geringer ist der Zeitvorsprung für die Kandidaten.