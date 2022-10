"Terra X" wird 40: Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Seit 40 Jahren zeigt und erklärt "Terra X" den Zuschauern die Welt. Zum Jubiläum erklärt der Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF, Professor Peter Arens, was das Magazin ausmacht.

Es ist die beständigste Wissenschaftsreihe im deutschen Fernsehen: Seit nunmehr 40 Jahren berichtet "Terra X" Sonntag für Sonntag vor bis zu vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern über die Wunder des Planeten Erde. "Ein geradezu biblisches Alter", wie der Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF, Professor Peter Arens, zu Recht sagt. Vor allem, wenn man bedenkt, welchen Wandel die Medienlandschaft, aber auch das Leben der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zwischenzeit durchmachte: Als am 17. Januar 1982 die erste Sendung unter der von Gottfried Kirchner erschaffenen Marke auf Sendung ging, waren individuelle Fernreisen in die Anden oder nach Thailand nicht für jedermann erschwinglich. Die Expeditionsdokus, die damals noch unter der Dachmarke "ZDF-Expedition" liefen, öffneten "das Tor in die Welt", versprachen Reisen an bislang unbekannte Orte und lockten zu Beginn über zehn Millionen Menschen vor die Bildschirme.

"Hinzukommt die Tatsache, dass 'Terra X' immer auch Technologietreiber war", sagt Arens: "Wir waren eines der ersten Formate im ZDF und in der ARD, das von 4:3 auf 16:9 umschaltete", erinnert sich der 61-Jährige. "Und später waren wir dann die Ersten, die High Definition Aufnahmen zeigten." Kurzum: "Wir waren darauf angewiesen, dass wir es bildlich hervorragend umsetzen mussten".

Mit den Jahren wurde "Terra X" zu einer echten Wissenschaftsmarke: Zum Expeditionsthema gesellten sich Dokumentationen aus den Bereichen Geschichte, Archäologie, Natur und Tierwelt. Politische Fragestellungen zu aktuellen Themen wie Klima oder Migration sprechen zunehmend auch jüngere Zielgruppen an: "Im Moment erarbeiten wir zum Beispiel eine neue Reihe über Energie", verrät Arens: "Wo kommt all das Gas her, dass uns morgens eine warme Dusche beschert?" Auf den Krieg in der Ukraine reagierte "Terra X" mit Hintergrundinformationen, die Mirko Drotschmann als "Mr Wissen2Go" online lieferte: Diese Videos, sagt Arens, "stellen nicht eine besonders kreative Umsetzung in den Mittelpunkt, sondern sind dadurch erfolgreich, weil sie in einer einfachen Sprache erklären, was dort passiert."

"Terra X" ist jetzt auch bei TikTok Dabei sei er anfangs kein Freund von der Idee gewesen, die Marke "Terra X" ab 2017 zunehmend digital, über Facebook, über YouTube und über Instagram aufzustellen: Zu groß war die Sorge, Inhalte zu verwässern oder zu sehr zu verkürzen. Inzwischen ist die Sendung sogar bei TikTok vertreten: "Das hat uns viele neue Erkenntnisse gebracht, neues Publikum, neue Erzählformen und neue Mitarbeitenden", freut sich Arens. Und da all diesen Ausspielungen unter der Marke "Terra X" stehen, besuche ein Teil der neuen Rezipienten anschließend die ZDFmediathek – das kann gewiss nicht schaden, während das Durchschnittsalter bei der linearen Ausstrahlung bei 61 Jahren liegt.

Junge Zuschauerinnen und Zuschauer wissen vor allem die Authentizität der "Terra X"-Gesichter zu schätzen: Personen wie Harald Lesch oder Mai Thi Nguyen-Kim haben in Astrophysik habilitiert und in Chemie promoviert und vermitteln somit ein besonderes Maß an Fachkompetenz. Dies hilft der Sendung nicht zuletzt im Kampf gegen Fake News während der Corona-Pandemie: "Die Berichterstattung zu Corona, etwa bei 'Leschs Kosmos', waren samt und sonders erfolgreich", freut sich Arens: "Wir merken, dass gerade in Zeiten von Krisen das Aufklärungsbedürfnis des Publikums, gerade der jüngeren Menschen, zunimmt."

Die Corona-Pandemie stellte die "Terra X"-Redaktion ohnehin vor große Herausforderungen: Wegen der weltweiten Lockdowns im Jahr 2020 konnten deutsche Produktionsteams für die Dreharbeiten zur Jubiläumsreihe "40 Jahre Terra X: Unsere Kontinente" (sechs Folgen ab Sonntag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, wöchentlich im ZDF) nicht mehr um die Welt reisen. Stattdessen entschied man sich, vermehrt auf Produktionsteams vor Ort zu setzen.

Mit entscheidendem Vorteil: "Die Teams haben eine bessere Ortskenntnis, sie haben Kontakt zu anderen Gewerken aus dem Wildlife-Bereich vor Ort, die helfen können", erinnert sich Arens. Natürlich könnten derartige Kooperationen die Drehreisen künftig nicht ersetzen: "Man muss Kenntnisse von vor Ort einbauen, man muss auch die Örtlichkeit fühlen, in der man ist." Doch genauso wie Privatpersonen ihr Reiseverhalten umstellen müssen, werde auch "Terra X" reagieren: "Ab und an wird man bestimmt mit der Familie eine Kulturreise nach Thailand oder nach Costa Rica machen wollen. Aber wir müssen alle reduzieren!"

"Terra X" als Lehrstoff in der Schule Und noch ein Vorteil leitete sich aus den vergangenen Pandemiejahren ab: Während des Homeschoolings wurde "Terra X" zunehmend für Lehrkräfte und Schülerschaft interessant. In der ZDFmediathek und bei YouTube gibt es deshalb das spezielle Angebot "Terra X plus Schule". Hier werden "Terra X"-Inhalte nach Schulfächern sortiert angeboten. Hinzukommen die sogenannten "Creative Commons Clips". Diese zwei- bis dreiminütigen Clips sind lizenzfrei, das heißt Schülerinnen und Schüler können sie völlig legal für Referate downloaden, schneiden und in Präsentationen verwenden. Seit Projektstart im Juni 2020 zählt "Terra X" 49 Millionen entsprechende Abrufe über Wikipedia. Spitzenreiter sind dort derzeit die Videos "Taj Mahal – Mausoleum der Liebe" (2,6 Millionen), "So wurde die Berliner Mauer gebaut" (2,1 Millionen) und "Karthago -Phönizische Großstadt" (2,0 Millionen).

Den Kontakt zu Schulen möchte Arens in Zukunft noch weiter ausbauen: "Mein persönlicher Ehrgeiz liegt darin, dass wir über die Bildungsserver der Bundesländer und über engere Kontakte, zum Beispiel zum Verband deutscher Geschichtslehrer versuchen, unsere Angebote noch präsenter an die Schulen zu bekommen." Außerdem wünscht er sich eine neue große Reihe, die ein ebenso buntes Publikum anspricht wie "Unterwegs in der Weltgeschichte" (2011) mit dem "gewitzten und Kultur-bewanderten Top-Entertainer" Hape Kerkeling oder wie die zwei Staffeln "Die Deutschen" (2008, 2010).

Zum Jubiläum wird zudem der Showbereich weitergeführt: Am Mittwoch, 26. Oktober, zeigt das ZDF die Quizshow "Die große Terra X Show – 40 Jahre Terra X" um 20.15 Uhr. Unter Moderation von Johannes B. Kerner raten Collien Ulmen-Fernandes und Moritz Bleibtreu sowie Ute Lemper und Henning Baum in Zweierteams um die Wette. Am Samstag, 22. Oktober, 10.05 Uhr, ist zudem eine neue Ausgaben der "'Terra X'-Show Kids" mit Moderatorin Jessica Schöne im ZDF geplant.