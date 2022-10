"The Crown"-Macher wehrt sich vehement gegen Kritik

Zieht die Netflix-Serie die britische Königsfamilie nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) in den Schmutz? Diese Kritik war zuletzt häufig zu hören. Dabei ist die fünfte Staffel noch gar nicht veröffentlicht worden, die neuen Folgen sollen am 9. November erscheinen. Darin geht es um die 1990er Jahre mit vielen Krisen im Königshaus. Unter anderem soll die zerrüttete Ehe zwischen dem heutigen König, Charles III. (73), und seiner ersten Frau, Prinzessin Diana (1961-1997), gezeigt werden.

"The Telegraph" berichtete, im Palast sei man besorgt deswegen. Eine anonyme Quelle, die dem König nahestehen soll, bezeichnete die Netflix-Serie demnach als "ausbeuterisch". Auch der ehemalige Premierminister John Major (79), der in der Serie von Jonny Lee Miller (49) verkörpert wird, hat die angeblich negative Darstellung von Charles in der fünften Staffel kritisiert. Immer wieder werden wegen "The Crown" Sorgen geäußert, der Ruf des Königshauses nehme Schaden, da viele Menschen nicht zwischen der fiktiven Serie und der Realität unterscheiden würden.