LaCinetek feiert die französischen Filmikonen

Ab dem 27. Oktober präsentiert LaCinetek eine Auswahl an 28 Filmen, die den großen Schauspielerinnen und Schauspielerin des französischen Kinos gewidmet ist und zeigt jeweils einen Schlüssefilm des jeweiligen Stars. So gibt es ein Wiedersehen mit Audrey Tatour als zauberhafte Amélie oder mit Catherine Deneuve als "Belle de jour – Schöne des Tages". Weitere Ikonen, die einen Platz in der Liste gefunden haben, sind u.a. Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, Juliette Binoche oder Gérard Depardieu.