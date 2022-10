Michael Schumacher: RTL zeigt Doku im Free-TV

Im vergangenen Jahr blickte der Dokumentarfilm "Schumacher" auf Netflix zurück auf die beeindruckende Karriere der Formel-1-Legende. In Interviews gab auch seine Familie seltene private Einblicke. Nun findet der Film seinen Weg ins Free-TV.

RTL zeigt die Doku "Schumacher" am Sonntag, 13. November, um 21.15 Uhr im Anschluss an die Übertragung des Großen Preises von Brasilien. Es ist das letzte von vier Rennen, das RTL in dieser Saison im Free-TV überträgt (ab 17.45 Uhr).