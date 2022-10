"Precht": Luisa Neubauer zu Gast im ZDF-Talk

Nach ihrem Auftritt im Talk von Markus Lanz am Dienstagabend, stellt sich Klimaaktivistin Luisa Neubauer (26) nun auch einem Gespräch mit Richard David Precht. In "Precht" (Sonntag, 23. Oktober, 23.40 Uhr, ZDF) wird sie einmal mehr ihre Einschätzungen rund um die Themen Krieg und Klimaschutz abgeben. Der Titel der Sendung, "Keine Zeit fürs Klima – Moral im Zwiespalt", spricht dabei für sich.

Wie das ZDF vorab verrät, wird es in dem Zwiegespräch insbesondere auch darum gehen, "wie man in schweren Zeiten optimistisch bleibt". Luisa Neubauer bezeichne sich selbst nicht als Optimistin, so lässt das ZDF wissen, sie sei vielmehr eine "Possibilistin", die sich an Möglichkeiten orientiere. Was genau das heißt, werden die Zuschauer am Ende 45-minütigen Sendung womöglich wissen.