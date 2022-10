Nach einer Routineuntersuchung bekam er die Albtraum-Diagnose: Christoph Daum ist an Krebs erkrankt und hat dies nun selbst öffentlich gemacht.

Christoph Daum (68) hat sich in den sozialen Medien mit einer Schocknachricht zurückgemeldet: Der Fußballtrainer ist an Krebs erkrankt. Die Diagnose habe er "im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung" erhalten, schreibt er zu einem gemeinsamen Foto von sich und seinem Arzt, Prof. Dr. Jürgen Wolf, bei Instagram. Er sei seither in Behandlung, die Therapie würde bei ihm "sehr gut anschlagen", erklärt Daum.