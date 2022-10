"Dahmer - Monster" wird zum Riesen-Erfolg: nur "Stranger Things" in diesem Jahr besser

Die True-Crime-Serie "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" hat zum US-Start einen neuen Meilenstein gesetzt: Der Netflix-Hit wurde in der Woche vom 19. bis 25. September in den USA 3,66 Milliarden Minuten lang angesehen. Dabei war sie erst ab dem 21. September abrufbar. Das geht aus Zahlen des Unternehmens Nielsen für die USA hervor, über die "The Hollywood Reporter" berichtet . Nur die vierte Staffel "Stranger Things" konnte das im Mai mit 5,14 Milliarden Streaming-Minuten in der Debüt-Woche überbieten.

Zum Vergleich: vom 19. bis 25. September wurde die Amazon-Prime-Serie "Die Ringe der Macht" in den USA 977 Millionen Minuten angesehen. Der HBO-Max-Hit "House of the Dragon" wurde 1,01 Milliarden Minuten lang eingeschaltet. In Deutschland liegt "Dahmer" für die Woche vom 10. bis 16. Oktober an der Spitze der Netflix-Serien-Charts. Dahinter folgen die Debüt-Staffeln von "The Watcher" und "The Midnight Club". Netflix gibt "Dahmer" als zweitgrößte englischsprachige Serie aller Zeiten in den ersten vier Wochen der Veröffentlichung an.