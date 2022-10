"Die Klapperschlange" zurück im Kino: Tickets gewinnen

Die Kinoreihe "Best of Cinema" holt die Klassiker zurück auf die große Leinwand. Jeden ersten Dienstag werden in teilnehmenden Kinos Kultfilme gezeigt. Mit "Die Klapperschlange" steht am 1. November das nächste Kinoevent eines absoluten Filmklassikers in den Startlöchern. prisma verlost 2x2 Kinotickets.

In naher Zukunft: Ganz Manhattan ist ein schwerbewachtes Gefängnis umgeben von einer 20 Meter hohen Mauer, verminten Brücken und Wasserstraßen. Insassen kommen nie wieder hinaus, es regiert das Recht des Stärkeren. Als eines Tages der Präsident am Times Square notlandet, ist der Jammer groß. Der Präsident hat ein Tonband in der Tasche, das die Welt vor einem Atomkrieg retten könnte, er gerät aber in die Hände eines Psychopathen, der in seiner Freizeit Gladiatorenkämpfe veranstaltet. Der frisch verurteilte Snake Plissken soll das Staatsoberhaupt retten. Doch die Klapperschlange hat eigene Pläne…

Der clever gestrickte, extrem spannende Science-Fiction-Thriller von Horrormeister John Carpenter („Sie leben“) genießt schon längt Kultstatus. Für Kurt Russell bedeutete die Rolle als Snake Plissken den Durchbruch in Hollywood.

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme & Evergreens zurück auf die große Leinwand. Erstmals bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen "Best of Cinema" in Kooperation mit STUDIOCANAL Klassiker der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand. Einen Überblick über die teilnehmenden Kinos finden Sie hier.

VERLOSUNG prisma verlost 2x2 Kinotickets für "Die Klapperschlange". Einfach bis zum 26. November 2022 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!