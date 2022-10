Jessica Collins: Ihre kleine Tochter hat Gastauftritt in "Acapulco"

Die sympathische US-Serie geht in die nächste Runde: In "Acapulco" (zu sehen bei Apple TV+) dreht sich alles um den scheinbar wahr gewordenen Traum des jungen Mexikaners Maximo (Enrique Arrizon), der den Job seines Lebens im angesagtesten Resort der Stadt Acapulco bekommt. Doch schnell merkt er, dass nicht alles so reibungslos funktioniert wie vorerst gedacht. Die zweite Staffel der Comedy-Serie knüpft genau hier an und zeigt, wie Maximo mit verschiedenen Problemen – sowohl privat als auch beruflich – konfrontiert wird. Teil seiner chaotischen Welt? Resort-Besitzerin Diane Davies, gespielt von Jessica Collins.

Im Interview mit prisma erklärte die 51-Jährige, welcher Traum in ihrem Leben wahr geworden ist: "Ich wollte immer Schauspielerin werden – schon als kleines Mädchen. Dieser Traum hat sich für mich erfüllt. Aber ich musste viele Umwege gehen, um an den Punkt zu kommen, an dem ich heute bin. Ich bin seit 30 Jahren im Filmgeschäft tätig und habe hart dafür gearbeitet." Der TV-Star ergänzte nachdenklich: "Ich habe vor lauter harter Arbeit völlig vergessen, Spaß zu haben. Als junger Mensch weiß man vieles nicht zu schätzen."