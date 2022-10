Streaming-Tipps der Woche: Eddie Redmayne als mordender Pfleger

Netflix zeigt Eddie Redmayne und Jessica Chastain in einem mörderischen Drama – und lädt mit Guillermo del Toro zum Gruseln ein. Welche Streaming-Highlights die Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Der Krankenpfleger Charlie Cullen hat im Zeitraum von 16 Jahren 45 Patienten getötet, in hunderten anderen Fällen wird er verdächtigt. Davon, wie der "Engel des Todes" 2003 schließlich überführt werden konnte, erzählt nun der Netflix-Film "The Good Nurse" (ab 26. Oktober) – mit Eddie Redmayne und Jessica Chastain in den Hauptrollen. Was Disney+, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Good Nurse", Netflix Netflix baut das True-Crime-Segment weiter aus und setzt dabei auf das Talent von gleich zwei Oscarpreisträgern: Neben Eddie Redmayne ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") ist auch Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") im Serienmörder-Drama "The Good Nurse" zu sehen, das ab 26. Oktober beim Streamingriesen abrufbar ist.

Regisseur Tobias Lindholm erzählt in dem auf wahren Begebenheiten basierenden Film die Geschichte des mordenden Krankenpflegers Charlie Cullen. Der gestand, im Zeitraum von 16 Jahren bis zu 45 Patienten und Patientinnen in zehn unterschiedlichen Kliniken getötet haben – in hunderten anderen Fällen gilt er bis heute als Hauptverdächtiger. Überführt wurde der "Engel des Todes" erst 2003 – auch, weil eine Kollegin (im Film gespielt von Jessica Chastain) unter Einsatz ihres eigenen Lebens mithalf. Cullen verbüßt 18 Haftstrafen auf Lebenszeit.

"Peripherie", Amazon Prime Video In seinem Erfolgsroman "Peripherie" widmete sich William Gibson der Frage nach dem Schicksal der Menschen. Nun machen die "Westworld"-Schöpfer Jonathan Nolan und seine Frau Lisa Joy den Sci-Fi-Stoff bei Amazon zur Serie. Chloë Grace Moretz spielt Flynne Fisher, eine junge Frau, die in ihrer Heimat im Süden der USA in einfachen Verhältnissen lebt und alle Hände voll zu tun hat, ihre Familie zusammenzuhalten. Um sich zusätzliches Geld zu verdienen, lässt sie sich auf den Beta-Test eines neuartigen VR-Headsets ein, das sie ins London der Zukunft teleportiert.

"Du hältst es für ein Spiel, aber es ist echt. Es ist nur noch nicht geschehen", offenbart ihr Wilf Netherton (Gary Carr), der in der "virtuellen" Welt zu leben scheint. Aber wie kann Virtualität gleichzeitig Realität sein? Und was hat es mit den dunklen Kräften auf sich, die auf einmal hinter Flynne her sind? All das beantwortet "Peripherie" in insgesamt acht Episoden ab 21. Oktober bei Amazon Prime Video. Lesen Sie hier die Serienkritik.

"Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities", Netflix Netflix ist im Gruselfieber – gemeinsam mit dem oscarprämierten Regisseur Guillermo del Toro ("The Shape of Water"): Die Horror-Anthologieserie "Cabinet of Curiosities" stimmt ab 25. Oktober auf Halloween ein. Für seine jüngste Produktion gewann del Toro renommierte Filmemacher und Schauspieler, unter anderem "Harry Potter"-Star Rupert Grint und "Narcos"-Regisseur Guillermo Navarro.

Das Konzept: Die Serie umfasst acht inhaltlich voneinander unabhängige Episoden, jeweils verantwortet von unterschiedlichen Regisseuren. "Wir wollten wunderschöne, praktische Kreaturen mit all der Kunstfertigkeit kreieren, die zur Erschaffung eines großen Monsters gehört", erklärte del Toro vorab. Er und seine Regisseure wollen zeigen, wie "schön und schrecklich" die Welt in "exakt der gleichen Zeit" sei. "Jede der Episoden hat eine eigene Welt, in der man verschiedene Köstlichkeiten genießen kann. Einige sind pikant, andere süß", versprach der Star-Regisseur.

"Barbaren": Staffel 2, Netflix Vereint gegen einen übermächtigen Gegner: In der Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus haben eine Handvoll germanische Stämme erfolgreich drei römische Legionen niedergemetzelt. Nach ihrem Coup gegen die römischen Invasoren stehen Arminius (Laurence Rupp), Thusnelda (Jeanne Goursaud) und all den anderen "Barbaren" die turbulenten Zeiten aber erst noch bevor. Denn nach der Schlacht ist vor dem Krieg: Also schickt Netflix die "Barbaren" ab 21. Oktober in der zweiten Staffel der deutschen Historienserie wieder in die germanischen Wälder und Römerlager.

Wie schon in der ersten Staffel bemüht sich "Barbaren" einmal mehr um den historischen Kontext der römischen Germanenkriege und hangelt sich frei an belegbaren Ereignissen entlang. Im Kern ist auch die zweite Staffel der Serie eine Seifenoper mit schönen Römern und kernigen Germanen: In den nebelverhangenen Wäldern werden nicht nur Köpfe abgeschlagen, sondern vor allem Herzen gebrochen. Lesen Sie hier die Serienkritik.

"Hübsches Gesicht", RTL+ Endlich scheint im Leben von Gigi (Dilara Aylin Ziem) alles glatt zu laufen: Sie hat ihren Bachelor in der Tasche, zieht mit ihrem Freund David (Felix Jordan) zusammen und wird von ihm obendrein noch mit einem romantischen Trip überrascht. Am vermeintlichen Urlaubsziel angekommen muss Gigi jedoch entsetzt feststellen, dass David kein Pärchenwochenende, sondern einen Aufenthalt in einem sogenannten "Fat Camp" geplant hat – für Gigi ganz alleine. Seine Forderung: Gigi muss abnehmen, sonst verlässt er sie.

"Noch nie gab es eine Serie in Deutschland, die Bodyshaming im privaten Umfeld einer jungen Frau so erzählt hat", beschreibt Nachwuchs-Autorin Aylin Kockler ihre Serie "Hübsches Gesicht". Die sechsteilige Comedy, die als Gewinner-Projekt des von RTL+ ins Leben gerufenen "Storytellers"-Wettbewerb von jungen Talenten geschaffen wurde, ist ab 23. Oktober bei RTL+ abrufbar.