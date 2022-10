"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Tödliche Erinnerung" - Kritik zur neuen Folge im Ersten

Nach dem Tod eines Anlageberaters ermittelt das Team von Detective Mike Shepherd im Seniorenheim. Können die Polizisten den Mörder unter einer Reihe Demenzpatienten entlarven?

Brokenwood – Mord in Neuseeland: Tödliche Erinnerung Krimi • 23.10.2022 • 21:45 Uhr

36 Episoden, verteilt über acht Staffeln umfasst die Krimiserie "The Brokenwood Mysteries", die seit 2014 in Neuseeland ausgestrahlt wird. Doch weniger als die Hälfte fand bisher den Weg ins deutsche Free-TV: Die 16. Episode "Brokenwood – Mord in Neuseeland: Tödliche Erinnerung" (Regie: Mark Beesley, Buch: Timothy Balme) ist nun am Sonntagabend nach dem "Tatort" im Ersten zu sehen. Auf Detective Mike Shepherd (Neill Rea) und die Constables Kristin Sims (Fern Sutherland) und Sam Breen (Nic Sampson) wartet ein vertrackter Fall.

Der steinreiche Anlagenberater Mitch Waterson (Christian Hodge) wird erstochen in seinem Swimmingpool gefunden. Die Tatwaffe, ein Samuraischwert, steckt unübersehbar in seinem Rücken. Auch das Tatmotiv ist schnell ermittelt: Wie die Witwe Jools (Ingrid Park) erzählt, bekam der Tote schon lange Drohbriefe, weil er durch die Pleite seiner Investmentfirma einfache Leute um sehr viel Geld brachte. Wesentlich komplizierter gestaltet sich hingegen die Suche nach dem Täter. Die russische Pathologin Gina (Cristina Ionda) vermutet natürlich, dass der KGB hinter alledem steckt. Ein Spürhund führt die Ermittler allerdings in eine benachbarte Seniorenresidenz, in der Watersons dementer Vater Kenny (Ian Mune) mit anderen Alzheimerpatienten zusammenlebt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Ihre Befragung führt zu einigen skurril-unterhaltsamen Szenen: Der demente Edward (Ken Blackburn) etwa gesteht die Tat auf Anhieb. Doch der von ihm beschriebene Tathergang erinnert stark an das beliebte Brettspiel "Cluedo": Von der Pistole über den Kerzenleuchter bis zum Heizungsrohr nennt Edward nahezu jede aus dem Spiel bekannte Tatwaffe. "Er hat aber den Dolch vergessen", sagt Shepherd amüsiert. So plätschert die Handlung unaufgeregt, aber unterhaltsam über 90 Minuten dahin. Ausnahmslose alle Figuren sind gewohnt schrullig und liebenswert zugleich. Die nächste Episode "Brokenwood – Mord in Neuseeland: Zu Tode erschreckt" ist bereits eine Woche später, am Sonntag, 30. Oktober, um 21.45 Uhr im Ersten zu sehen.

Brokenwood – Mord in Neuseeland: Tödliche Erinnerung – So. 23.10. – ARD: 21.45 Uhr