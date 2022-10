"Zum Schwarzwälder Hirsch": Tim Mälzer kocht mit einer außergewöhnlichen Küchencrew

Im neuen dreiteiligen VOX-Format "Zum Schwarzwälder Hirsch – Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" widmet sich der Hamburger Starkoch zum ersten Mal in seiner Fernsehkarriere dem Thema Inklusion. Das Ziel eines "besonderen" Restaurants, das im Mai eröffnete: Hier sollen 13 Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten. Eine große Aufgabe, die aber auch zeigen kann, wozu die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der notwendigen Unterstützung fähig sind.

"Mein Bestreben ist es", so Mälzer, "mit der Crew in der Küche zu arbeiten – und ich habe selbst noch keine wirkliche Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber ich freue mich, dem wichtigen Thema Inklusion in den Ersten Arbeitsmarkt mit diesem Projekt Aufmerksamkeit verleihen zu können. Denn auch in der Gastronomie ist Platz für jedes Talent und jeden Charakter."