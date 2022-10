Wutausbruch bei "Grill den Henssler": "Stinkt wie Oma unterm Arm"

Kulinarische Abenteuer von Uwe Herrmann

Uwe Herrmann bereitet den DDR-Klassiker "Tote Schwieger-Oma aus Dresdner Fleischblutwurst mit Weißkohl" zu. Moderatorin Laura Wontorra möchte von dem Brautmoden-Profi neben seinen verrücktesten Brautgeschichten wissen, ob er denn auch schon mal verrückte Delikatessen probiert hat. Da hat Uwe Hermann einiges zu erzählen, denn: In China hat der 60-Jährige schon einmal Vogelnest probiert. "In Asien ist das eine Spezialität und ich habe eine Weile in Asien gearbeitet […]. Die wollten mir natürlich das Beste geben was sie da hatten und das war Vogelnest. Das war echt ätzend. Schlimmer geht’s gar nicht.“ Auf die Frage hin ob er denn brav aufgegessen habe, sagt er bloß: "Nein, ich habe es brav ausgekotzt."