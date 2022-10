"Will and Grace"-Schauspieler Leslie Jordan stirbt nach Unfall

Leslie Jordan, bekannt vor allem aus der Kultserie "Will and Grace", erlitt am Steuer seines Wagens einen medizinischen Notfall und prallte daraufhin in ein Gebäude, wie die US-amerikanische Zeitschrift "Variety" berichtet. Der Autounfall, bei dem der Schauspieler im Alter von 67 Jahren sein Leben ließ, ereignete sich Montagmorgen, Ortszeit Hollywood.