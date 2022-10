"Kaltstart im Klassenzimmer": Immer mehr Lehrer sind Quereinsteiger

Zwei Jahre lang hat Filmemacherin Frauke Siebold sogenannte Quereinsteiger in einer Langzeitbeobachtung begleitet. So lernt man die Eventmanagerin Sonja kennen, die nun an einer Grundschule in Berlin-Lichtenberg unterrichtet. Ebenso wie der Wissenschaftler Till steht sie vom ersten Tag an allein vor der Klasse – ohne Erfahrungen im Unterrichten von teilweise auch schwierigen Kindern in dem Problembezirk der Hauptstadt. Till ist eigentlich Historiker. Lange galt er unter Kollegen als eher "verkopft" und etwas verschlossen. Doch an der Schule sind natürlich ganz andere Fähigkeiten gefragt. Nach und nach hat er gelernt, sich adäquat auf die Schülerinnen und Schüler einer Haupt- und Realschule einzustellen.