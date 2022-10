"Star Wars": Disney plant neuen Film für 2025

Lindelof arbeite für den neuen "Star Wars"-Teil mit einem weiteren Autor respektive einer Autorin zusammen. Um wen es sich dabei handle, sei laut "The Hollywood Reporter" jedoch noch nicht bekannt. Der 49-Jährige war einer der Erfinder und Hauptautoren der Survival-Serie "Lost" (2004-2010) und war in der Vergangenheit bereits an der Produktion von Filmen wie "Star Trek Into Darkness" (2013) und "World War Z" (2013) beteiligt.