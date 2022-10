"Kurzschluss" mit Anke Engelke: Wird das das neue "Dinner for One"?

Jahr für Jahr zählt der Sketch "Dinner for One" für viele Menschen an Silvester einfach dazu. Nun will die ARD mit "Kurzschluss" eine moderne Alternative bieten.

Anke Engelke (56) und Matthias Brandt (61) sperren sich versehentlich in einer Bank ein. In dem Kurzfilm "Kurzschluss" passiert dies ausgerechnet eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel. Ausgestrahlt wird der 30-minütige Film passend zur Handlungszeit. Der WDR zeigt die Komödie laut Pressemitteilung am 31. Dezember 2022. Im Ersten und in der Mediathek ist "Kurzschluss" schon einen Tag früher zu sehen. Die genauen Ausstrahlungszeiten sind noch nicht bekannt.

Anke Engelke spielt die Provinzbürgermeisterin Bettina Maurer. Vor dem Feuerwerk will sie noch schnell in einer Bank Geld abheben. Doch der Automat schluckt ihre Karte. Der Berliner Martin (Matthias Brandt), der ebenfalls schnell Geld ziehen will, bohrt mit einer Haarnadel im Kartenschlitz herum. Dabei löst er einen Kurzschluss aus. Die elektrisch gesteuerten Türen gehen nicht mehr auf. Das ungleiche, vom Zufall zusammengeführte Paar ist gefangen im Selbstbedienungsbereich der Bank.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Matthias Brandt und Anke Engelke stehen das erste Mal zusammen vor der Kamera. "Da hat es das Universum aber gut mit mir gemeint, als ich vor einem Jahr an Silvester meine Wunschliste in den Himmel gegrölt habe: 'bitte endlich mit Matthias Brandt spielen!'," freut sich die Komikerin und Schauspielerin.

Außerdem spekuliert Engelke, dass "Kurzschluss" zu einem TV-Dauerbrenner im Stil des Silvester-Sketchs "Dinner for One" wird. "Bitte Teil eines potentiellen TV-Klassikers sein!", hatte sie sich ebenfalls zum letzten Jahreswechsel gewünscht. "Ich kann immer noch nicht fassen, dass Wünschen wirklich klappt und würde mich jetzt total freuen, wenn die Zuschauer:innen Lust hätten, diesen besonderen kleinen Zauberfilm in ihr jährliches Silvesterprogramm aufzunehmen."