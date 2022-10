"Wer weiß denn sowas?" 25 Stunden am Stück: Wer sind die Gäste?

In der Show mit prominenten Gästen wird im Ersten und der ARD-Mediathek auch für den guten Zweck gespielt, so der Sender: Ein Teil der Gewinne geht an ehrenamtlich engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus ganz Deutschland.

Die Sendung beginnt am 24. Oktober um 18 Uhr mit einer Doppelfolge live im Ersten und in der ARD-Mediathek, bevor es um 19.45 Uhr live in der Mediathek weitergeht. am frühen Dienstagmorgen und am Dienstagvormittag gibt es zwei weitere Folgem die parallel zur Ausstrahlung in der Mediathek auch im linearen TV zu sehen sind. Ab 17.15 Uhr läuft das Finale im Ersten und in der Mediathek in einer Doppelfolge.