1000 Folgen "Elefant, Tiger & Co": Zoosendung feiert Jubiläum

999 Folgen wurden ausgestrahlt, seit "Elefant, Tiger & Co." am 1. April 2003 im MDR-Fernsehen an den Start ging. Die 1000. Folge der beliebten Tierdokumentationsserie wird am Freitag, 28. Oktober, im MDR-Vorabendprogramm ausgestrahlt. Zur Feier des Jubiläums und als Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten die Fans Handyvideos einschicken, um sich ihre Lieblingsmomente für die große Jubiläumssendung im Anschluss "Elefant, Tiger & Co. – Spezial" (20.15 Uhr) zu wünschen.