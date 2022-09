TVOG: Bei diesem Dreier-Battle lief alles etwas anders ab

Bei "The Voice of Germany" sind die Battles nun im vollen Gange. Wer schafft es als Sieger aus dem Ring zu steigen und wird somit bei den kommenden Sing-Offs zu sehen sein? Für einige ausgeschiedenen Talente gibt es dieses Jahr wieder eine zweite Chance. Mit dem Steal Deal können die Coaches ausgeschiedene Talente wieder zurückholen. Diese Möglichkeit wurde am Donnerstagabend herzlich gern genutzt. Gleich zwei Coaches wollten eine Kandidatin durch einen Steal Deal in ihr Team locken, am Ende kassierte Mark Forster "seinen zweiten Korb" von der Sängerin.

Gestartet sind die Battles mit den zwei "Rock-Ladies" Hanna und Anja aus dem Team von Mark Forster. Stimmlich und menschlich schien zwischen den Konkurrentinnen Harmonie pur. Schon die Proben der beiden liefen gut geschmiert, wie die Mettbrötchen, die Anja aus der Familien-Metzgerei für Mark mitbrachte. So lief auch ihr Battle ab, bei dem Hanna und Anja mit dem Song "We Built This City" von Starship die TVOG-Bühne rockten. "Wie Arsch auf Eimer", fasste Mark Forster den Auftritt zusammen, der sich für Anja entschied.

Aus dem Team von Rea Garvey startete das jüngste Talent der Show, die 17-jährige Sophie gegen den 21-jährigen Benny. Als der Song für ihr gemeinsames Battle bekannt gegeben wurde, dachte sich Benny wahrscheinlich "SOS", denn genau dieser ABBA Welt-Hit sollte es sein, doch der Kandidat kannte das Lied vorher nicht. Schon bei den Proben zeigte sich, dass Sophie schneller in den Song reinkam und Benny besonders bei den hohen Passagen zu kämpfen hatte. "Den Song hat man viele Male gehört, heute Abend hat man ihn richtig gut gehört", gab es das riesige Kompliment von Peter Maffay. "Sophie hat dir die Show gestohlen" so Mark Forsters Urteil zu diesem Battle. Obwohl Rea Garvey die gute Entwicklung von Benny lobte, entschied sich der Team-Coach, mit Sophie in die kommenden Sing-Offs zu gehen.

"Man kann sich dieser Energie und dieser Magie nicht entziehen" Bei dem einzigen Dreier-Battle des Abends, lief alles etwas anders ab, als bei den übrigen Runden. Kevin, Tami und Christian aus dem Team von Rea Garvey hatten mit ihrem Song "Arcade" von Duncan Lawrence sichtlich Spaß auf der Bühne. Der Funke schien auch beim Studio-Publikum übergesprungen zu sein, denn Rufe mit "Zugabe" wurden laut. Das ließen die Drei sich natürlich nicht nehmen und gaben noch eine Kostprobe des Songs. "Man konnte eure gegenseitige Bewunderung spüren", war Mark Forster begeistert. "Man kann sich dieser Energie und dieser Magie nicht entziehen", gab es ebenfalls lobende Worte von Peter Maffay. Da fiel Rea Garvey die Entscheidung besonders schwer, der schon seine Fingernägel tief in den TVOG-Stuhl krallte. Letztlich wurde es Christian, der mit in die nächste Runde genommen wurde.