"Reservoir Dogs" zurück im Kino – Tickets zu gewinnen

Die Filmreihe "Best of Cinema" holt Klassiker für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Am 4. Oktober gibt's im Kino ein Wiedersehen mit "Reservoir Dogs". prisma verlost 2x2 Tickets. Über 300 Kinos in Deutschland haben sich für die Aktion mit Studiocanal zusammengetan. Ob die Filmreihe auch in einem Kino in Ihrer Nähe zu sehen ist, erfahren Sie auf der offiziellen Webseite von "Best of Cinema".