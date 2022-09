"Meine Tochter, Kreta und ich": Kritik zum Film heute in der ARD

Fabian Hinrichs, sonst unter anderem als "Tatort"-Kommissar in Franken auf den Fernsehbildschirmen zu sehen, findet sich in diesem Freitagabend-Film in der Rolle als überforderter Vater wieder. Die Herausforderung: eine 17-jährige, pubertierende Tochter, die nicht besonders gut nach der Scheidung ihrer Eltern auf ihn zu sprechen ist. Daphne, gespielt von Newcomerin Clara Vogt, nimmt Papa Volker, den sie stets mit dem Vornamen anspricht, nicht nur seine Abwesenheit während ihrer Kindheit übel, sondern geht seit jeher gegen ihren mythologischen Vornamen an. Etwas überambitioniert plant der peinliche Papa in der Komödie "Meine Tochter, Kreta und ich" (Regie: Nina Grosse) eine Urlaubsreise, um die Vater-Kind-Beziehung am sonnigen Strand zu kitten. Seine Wahl fiel auf die griechische Insel Kreta.