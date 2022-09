"Die schwarzen Schmetterlinge": Kritik zur Serie bei ARTE

Auf realistische und tiefgründige Art erzählt die Serie "Die schwarzen Schmetterlinge" von dem erfolglosen Schriftsteller Adrien (Nicolas Duvauchelle), der seit Jahren mit einer Schreibblockade zu kämpfen hat. Eines Tages wird er von Albert (Niels Arestrup) kontaktiert, mit der Bitte, seine Lebensgeschichte als Roman zu verfassen. Doch schnell merkt Adrien, dass es sich dabei um keine normale Geschichte handelt ... Das Drehbuch zu dieser hochspannenden ARTE F-Produktion wurde von Bruno Merle und Olivier Abbou geschrieben, der führte auch Regie bei allen sechs Episoden. Seit dem Jahr 2000 arbeiten beide zusammen und harmonieren ideal als Team – was sie in der neuen Serie wieder beweisen.

Der Schriftsteller Adrien steckt in einer künstlerischen Krise, mit seinem Roman kommt er einfach nicht weiter. Auch seine Beziehung mit Künstlerin Nora (Alice Belaïdi) leidet unter seiner Schreibblockade. Doch dann nimmt er – wegen der herausragenden Bezahlung – Alberts Auftrag an. In dessen abgeschiedenem Haus angekommen, beginnt der alte Mann die Erzählung mit den Worten: "Solange und ich haben uns versprochen, es niemandem zu erzählen ..."