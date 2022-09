"Sommerhaus der Stars" 2022: Eric Sindermann will Mario Basler stürzen

"Ich will den Zuschauern zeigen, dass du nichts leistest", so Eric. "Kamera ist drauf, da ist deine Sendezeit", kontert Mario. Seine weiteren Erwiderungen sind nicht jugendfrei. Die Zusammenfassung: Er legt Eric nahe, den "Sommerhaus"-Beischlaf für mehr Sendezeit doch jetzt einfach mal durchzuziehen. Marios Freundin Doris wird ebenfalls ausfallend und beleidigt Eric u.a. als W****. Dann fährt Eric die ganz harten Geschüzte auf: "Mario, du hast kein FC-Bayern-Gen! Uli Hoeneß lacht sich wahrscheinlich tot über dich."

Die beiden werden sich nicht ganz einig, über wen der beiden die Zuschauer denn wohl mehr lachen. Eric allerdings ist sicher: "Meine Karriere fängt gerade an, deine ist vorbei." Nach dem Streit geht Mario Basler – ganz "Doppelpass"-Experte – sofort in die Analyse. "Der hat seine Sendezeit gekriegt, das ist das, was er wollte. (...) Hat er gut gemacht. Und ich bin drauf reingefallen."

Während König Mario sich mit dem aufmüpfigen Kronprinzen herumärgern muss, hat Reality-Queen Kader Loth ganz andere Sorgen. Sie und Ehemann Ismet Atli müssen in die Exit Challenge mit Stephen und Katharina Dürr – die sie natürlich verlieren. Kaum sind Kader und Isi ausgezogen, gibt es überraschenden Zuwachs im "Sommerhaus": Christina Grass und Marco Cerullo, die sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt haben, ziehen ein. Eric wittert die Chance auf neue Freunde, sorgt mit seiner forschen Art aber eher für Misstrauen bei den beiden Neuen.

Eric plant derweil beim Abendessen einen weiteren Angriff auf Mario, doch seine Taktik geht nach hinten los. Freundin Katha ist maximal genervt und verzieht sich ins Bett. Sie hat keine Lust auf Stress. "Man kann sich nicht nur durchschlängeln durchs Leben, das verstehst du nicht", schimpft Eric. "Wenn ein Mensch so ist wie er ist, dann ist er so", gibt Nathalie Gaus Eric kluge Lebensratschläge. Der verliert die Nerven und möchte spontan freiwillig ausziehen.

"Katha, du hast mein Leben verkackt. Ich habe mich die letzten fünf Jahre so nach oben gearbeitet und mir so ein lustiges Image aufgebaut", findet Eric. Seine Anklage an seine Freundin trägt er vor der gesamten Gruppe vor. Katha fängt an zu weinen, woraufhin sich die restlichen Bewohner auf ihre Seite schlagen. Einsatz Mario Basler: "Du bist unterste Schublade. Du zerstörst eine Frau, du beleidigst eine Frau." Seine restliche Ansprache an Eric lässt das Niveau weiter ins Bodenlose sinken. Fortsetzung folgt. Garantiert.