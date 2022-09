Golden Globes laufen 2023 wieder im Fernsehen

Die Kritik an den Golden Globes war in vergangenen Jahren unüberhörbar geworden: Knapp 100, zumeist weiße Filmjournalisten der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) stimmten alljährlich über die Gewinnerinnen und Gewinner des zweitwichtigsten Filmpreises der Welt ab. Unter den Mitgliedern befanden sich einem Bericht der "Los Angeles Times" zufolge keine Afroamerikaner, und auch Filme mit schwarzer Besetzung wurden oftmals ignoriert – 2021 etwa wurden gefeierte Produktionen wie "I May Destroy You", "One Night in Miami", "Judas and the Black Messiah", "Da 5 Bloods" und "Ma Rainey's Black Bottom" nicht oder nur in Randkategorien berücksichtigt.