Caren Miosga hält jetzt "Tagesthemen"-Rekord – Comeback von Ulrich Wickert

Überraschender Gast in den "Tagesthemen": Der langjährige Moderator Ulrich Wickert trat noch einmal an das Moderatoren-Pult. Das hatte einen Grund: Wickert wollte einen besonderen Rekord seiner Nachfolgerin Caren Miosga feiern.

Wickert war eigens in die Sendung gekommen, um die Nachricht zu vermelden, dass Caren Miosga nun länger als er selbst die "Tagesthemen" im Ersten präsentiert. 15 Jahre und zwei Monate hatte Wickert durch die Sendung geführt. In dieser Woche hat Caren Miosga diesen Rekord gebrochen. Sie ist nun die am längsten amtierende "Tagesthemen"-Moderatorin.

"Eine wichtige Meldung fehlt noch in dieser Sendung", eröffnete Wickert seinen Gastauftritt. "Sie lautet: Hamburg – Rekord im Fernsehstudio gebrochen. Der ewige Rekordhalter im 'Tagesthemen'-Moderieren, Ulrich Wickert, also ich, muss heute eine Niederlage einstecken." Später sagte er: "So ist das Leben, aber ich werde es verkraften. Caren Miosga ist mir die liebste Moderatorin." Miosga verfolgte den Gastauftritt freudestrahlend im Studio. Zum Abschluss wünschte Wickert den Zuschauern "zum allerletzten Mal" noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht, danach stieß er mit Miosga an. Ein Video ist in den Sozialen Medien zu sehen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Caren Miosga löste am 16. Juli 2007 ihre Vorgängerin Anne Will bei den "Tagesthemen" ab. Zuletzt bekam sie für eine Sonderausgabe aus Kiew am 24. August 2022 viel Lob. Das ARD-Nachrichtenmagazin wird sie auch weiterhin präsentieren, ihr Vertrag wurde jüngst um drei Jahre bis 2025 verlängert. Die "Tagesthemen" moderiert sie im Wechsel mit Ingo Zamperoni. Aline Abboud vertritt die beiden Hauptmoderatoren.

"Caren Miosga hilft einem Millionenpublikum seit mehr als 15 Jahren, das Wichtigste des Tages einzuordnen. Dafür danken wir ihr sehr herzlich. Ihr Stil ist unverwechselbar: kompetent, verständlich und klar, hoch professionell, aber immer mit Empathie und einem besonderen Charme. Caren Miosga ist längst zur 'Mrs. Tagesthemen' geworden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit ihr", sagten ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr in einem gemeinsam Statement. Auch Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-Aktuell, sprach der Journalistin ein großes Lob aus: "Sie ist zupackend, aber niemals unfair. Hart in der Sache, aber dennoch charmant. Schlagfertig in ihren Interviews und sie nimmt als Moderatorin das Publikum an die Hand, um es durch den Nachrichtentag zu führen. Caren Miosga schafft es mit Ihrer Art, die 'Tagesthemen' jeden Tag besser zu machen."