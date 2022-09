"Riverboat": Alexa Maria Surholt moderiert erstmals die Talkshow

Debüt für Alexa Maria Surholt: Die Schauspielerin wird am Freitag an der Seite von Kim Fisher durch die Talkshow "Riberboat" führen. Die beiden Gastgeberinnen sind gut befreundet.

Schauspielerin Alexa Maria Surholt (54) feiert am 23. September eine Premiere: Erstmals wird der "In aller Freundschaft"-Star nicht als Darstellerin, sondern als Moderatorin einer Talkshow vor der Kamera stehen. Gemeinsam mit Stamm-Moderatorin Kim Fisher (53) lenkt sie am kommenden Freitag (22:00 Uhr, rbb) das "Riverboat" aus Berlin.