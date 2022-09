"Der Schiffsarzt": Kritik zur RTL-Serie – was passierte mit der schwangeren Frau?

Eigentlich hätte alles so schön sein können - Notfallmediziner Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto) ist voll zufrieden mit seinem Beruf und freut sich auf das erste Kind mit seiner Freundin. Doch dann bricht plötzlich die Welt für ihn zusammen. Seine Frau Sarah (Sylta Fee Wegmann) verschwindet spurlos. Um herauszufinden, was passiert ist, heuert der Mediziner auf einem Kreuzfahrtschiff an. Am Dienstag beginnt die spannende Serie "Der Schiffsarzt" (RTL) und hält einige ungeahnte Wendungen und Überraschungen parat.

Der Schiffsarzt Serie • 20.09.2022 • 20:15 Uhr

Vor nicht allzu langer Zeit war Dr. Eric Leonhard (Moritz Otto) der glücklichste Mensch auf Erden: Als Notfallmediziner verfolgte er seine Leidenschaft, mit seiner Frau Sarah (Sylta Fee Wegmann) erwartete er sein erstes Kind. Doch dann verschwindet Sarah auf einmal. Was ist passiert?

"Der Schiffsarzt" (Regie: Oliver Liliensiek, Drehbuch: Brigitte Müller, Simon X. Rost) ist eine packende Krimiserie, deren sechs Folgen nun, rund vier Monate nach der Streaming-Premiere bei RTL+, erstmals im Free-TV zu sehen sind. Los geht es am Dienstag, 20. September, um 20.15 Uhr, mit den ersten drei Folgen. Die Folgen vier bis sechs werden eine Woche später, am Dienstag, 27. September, zur selben Sendezeit bei RTL gezeigt.

Da die Ermittlungen der Polizei sich ausschließlich auf Eric als möglichen Täter konzentrieren, engagiert der verzweifelte Ehemann einen Privatdetektiv (Patrick Heinrich). Dieser liefert schon bald einen erfolgversprechenden Hinweis: Ein Foto aus einer anonymen Quelle zeigt Sarah an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3". Das Aufnahmedatum liegt nicht lange zurück. Getrieben von der Überzeugung, dass Sarah und sein inzwischen geborener Sohn leben, heuert Eric als Schiffsarzt an. Mit grenzenlosem Engagement und ebenso viel Einfühlungsvermögen behandelt er fortan die teils schwer erkrankten Passagiere, während er gleichzeitig auf neue Hinweise auf den Verbleib von Sarah hofft. Unterstützung bekommt er von der engagierten Krankenschwester Emma (Eva Löser). Sie ist die einzige an Bord, der er vertraut ...

Dreharbeiten mit ungeahnten Störfaktoren "Der Schiffsarzt" ist eine spannende Serie, die von überraschenden Wendungen und vielschichtigen Figuren lebt: Jede und jeder an Bord, so scheint es, hat ein eigenes Päckchen zu tragen. Selbst die meist taffe, misstrauische Kapitänin (Anna Puck) zeigt in unbeobachteten Momenten, beim Videotelefonat mit ihrer minderjährigen Tochter ihre verletzliche Seite. Hinzukommen zahlreiche traumhafte Mittelmeer-Kulissen, wie man sie auch aus anderen Schiffsserien wie etwa dem ZDF-Dauerbrenner "Das Traumschiff" kennt.

Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2021 auf dem real existierenden Schiff "Mein Schiff 3" von TUI Cruises statt. Für die Filmcrew war dies eine besondere Herausforderung, wie die Produzentin und Headautorin Brigitte Müller verrät: "Bei einem Dreh an Land sucht man sich ein Filmset aus, das man, was Bild und Ton angeht, kontrollieren kann, also mit möglichst wenig Störfaktoren. Auf einem Schiff dreht man jedoch in einem laufenden Hotelbetrieb, inmitten von rund 2.000 Urlaubern und nochmal rund 1.000 Crewmitgliedern. Eine Kontrolle der Drehbedingungen gibt es dort nur bedingt, dafür mehr Rock'n'Roll." Jeder Drehtag habe das Team daher vor neue Herausforderungen gestellt, denen es mit Flexibilität und Spontanität begegnete.

Für Hauptdarsteller Moritz Otto ist es das zweite große Engagement seiner Karriere: Von 2019 bis 2020 war der 1988 geborene Düsseldorfer in der Rolle des Rudertrainers David Marr in der ZDF-Fernsehfilmreihe "Gipfelstürmer – Das Berginternat" zu sehen. Darüber hinaus war er bislang vor allem in vereinzelten Episodenrollen von Serien wie "Professor T." oder "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" zu sehen. Vor seiner Schauspielkarriere war Otto zudem als Leistungssportler im Rudern aktiv.

Der Schiffsarzt – Di. 20.09. – RTL: 20.15 Uhr