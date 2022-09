Malibu – Camping für Anfänger: Kritik zum ZDF-Film

In einem neuen Herzkino-Film erbt ein Ehepaar unverhofft ein sanierungsbedürftigen Campingplatz. Sollen sie das Erbe antreten? Darüber sind dich die beiden nicht einig.

Malibu – Camping für Anfänger Familienfilm • 18.09.2022 • 20:15 Uhr

Trotz des Titels: Mit Malibu hat dieser gemächliche Herzkino-Film nichts zu tun. Oder doch: Stefans Onkel ging dereinst, mit 18, nach Amerika und ließ als Surfer die alte Welt hinter sich. Heimlich war er jedoch zurückgekehrt und war stolzer Campingplatzbesitzer geworden. Jetzt, da er gestorben ist, hinterlässt er Stefan (Tom Radisch) ein zweifelhaftes Erbe. Während seine Frau Jantje (Karla Nina Diedrich) von Anfang an begeistert ist, weil sie sich von der Idylle am See in der Holsteinischen Schweiz ein geruhsameres neues Leben verspricht, bleibt Stefan skeptisch. Werden die hilfsbereiten Camper und der gestrenge Mensch vom Ordnungsamt Stefans Einstellung ändern?

Von allen Reality-Soaps oder gar vom einstigen RTL-Comedy-Dauerbrenner "Die Camper" (neun Staffeln, 177 Episoden) ist die hier verfilmte Idylle am holsteinischen Plöner See weit entfernt. Allerdings kommt der Ehe-Plot zwischen dem Programmierer Stefan, der auch am Wochenende arbeiten muss, und der gestressten Krankenschwester Jantje, die gleich mal einen Zusammenbruch erleidet, etwas dünn daher. Am Ende des ersten Films, "Camping für Anfänger", wird es eine Aussprache zwischen beiden geben, es könnte in der Fortsetzung ("Ein Zelt für drei", am 25.09.) eine Trennung geben, die Fernbeziehung ist angesagt.

Campingplatz statt Herrenhaus im Herzkino Wie gut, dass es da auch noch das wahre Camperleben gibt, das es für die Erben Stefan und Jantje erst mal inkognito zu besichtigen gilt. Fürwahr ganz unprotzig und ohne Supertrailer für 200.000 Euro ist hier das Leben, sehr unpilcherisch, um im ZDF-Sonntagsmodus zu bleiben. Aber eben doch mit lauter netten Nachbarn in spe, von denen manch einer aus Geldnot gar mit einer Dauerbleibe rechnen muss. Es gibt Kartoffelsuppe, und Nikos, der Deutsch-Grieche mit dem dicken Bauch und der üppigen Stimme (Heiko Pinkowski), verleiht gegen ein paar Kröten sein altes Zelt.

Weil sich aber Jacob, der Herr vom Bauordnungsamt (Nicola Mastroberardino) irgendwann vom Saulus zum Paulus wandelt, also den neuen Besitzern hilfreich unter die Arme greift, statt sie zu piesacken, ist die Sache bald geritzt. Alle helfen bei der Erfüllung der Behördenauflagen, bei der Müllbeseitigung und der Instandsetzung der Toiletten. Schade nur, dass der in der Sonne glitzernde See und die vielen Bäume immerzu von einer üppigen Begleitklampfe zugedeckt werden.

Ruhiger wird es erst, als sich alle zusammenfinden, um Martin, dem Onkel aus Amerika am Seeufer die letzte Ehre zu geben. Stefan versucht verzweifelt, auf den ihm unbekannten Erblasser eine Grabrede zu halten, Nikos bricht in Tränen aus und alle beten ein wenig durcheinander. Geht doch: Es ist Herzkino-Time, im Zelt, ganz ohne Herrenhaus.

Malibu – Camping für Anfänger – So. 18.09. – ZDF: 20.15 Uhr