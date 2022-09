Chrissy Teigen: "Fehlgeburt" war eine Abtreibung

Chrissy Teigen (36) enthüllte am Donnerstag, dass ihre Fehlgeburt vor zwei Jahren in Wirklichkeit eine Abtreibung war. In einer Rede beim "A Day of Unreasonable Conversation"-Gipfel (Dt. "Tag der unvernünftigen Konversation") der Social-Impact-Agentur Propper Daley sagte das US-Model auch, dass die Erkenntnis, dass es sich tatsächlich um eine Abtreibung gehandelt habe, für sie ein Schock gewesen sei.