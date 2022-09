Prince Charming: Diese Kandidaten der 4. Staffel buhlen um Fabian

Die vierte Stafffel der schwulen Datingshow läuft ab 29. September auf RTL+, wöchentlich donnerstags erscheint eine neue Episode. "Bei Männern ist mir eine sympathische Ausstrahlung und Optimismus wichtig. Wer Humor und etwas Leichtigkeit einbringt, kann schon gut bei mir punkten", sagt Fabian. Der 33-Jährige wohnt in Berlin und ist Vorstandsberater in einem globalen, börsennotierten Internetunternehmen.

Und mit welchen Männern kann Fabian so gar nichts anfangen? "Schwierig finde ich Männer, die sich verstellen, um eine gewisse Rolle auszuführen. Mir ist Authentizität wichtig. Arroganz und Ungepflegtheit sind für mich ein großer Abturner. Was auch gar nicht geht ist wenn Männer nur motzen und Drama machen – das Leben ist schon kompliziert genug."

Nun hat Fabian bei "Princess Charming" die Qual der Wahl. Wie immer hat sich eine ziemlich bunte Mischung an Kandidaten zusammengefunden. So hat Dennis aus Berlin "immer Cowboy Boots im Gepäck und wartet darauf von Aliens abgeholt zu werden." Und Jonny aus München begrüßt immer alle mit "Good Morning" – egal zu welcher Uhrzeit. Mehr über die Kandidaten erfahren Sie in unserer Bildergalerie.