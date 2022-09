Deutscher Fernsehpreis 2022: Das sind die ersten Preisträger

Am Mittwoch geht im ZDF Teil zwei des Deutschen Fernsehpreises über die Bühne. Erste Preisträger durften sich bereits am Dienstag über Auszeichnungen freuen, darunter auch Jan Böhmermann.

Am Dienstagabend wurden im Kölner Studio Ehrenfeld im Rahmen der "Nacht der Kreativen" die ersten Auszeichnungen des Deutschen Fernsehpreises 2022 verliehen. Die Jury kürte unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer die Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information.

Jan Böhmermann (41) wurde in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" zusammen mit Markus Hennig, Hanna Herbst und Nora Nagel für die Show "ZDF Magazin Royale" ausgezeichnet. Bereits 2021 gewann das "ZDF Magazin Royale"-Team in dieser Sparte.

Weitere Preisträger sind unter anderem:

In der Kategorie "Beste Regie Fiktion" gewannen Cyrill Boss und Philipp Stennert für ihre Leistung bei "Der Pass", die Trophäe für "Bestes Buch Fiktion" ging an Magnus Vattrodt und Paul Mommertz für "Die Wannseekonferenz", die Auszeichnung für "Beste Kamera Fiktion" an Philip Peschlow für "Der Pass".