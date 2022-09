"Borga": Kritik zum Film heute bei ARTE

Ein "Borga", das ist in Ghana der reiche Onkel aus dem Ausland. Kojo (Eugene Boateng) zieht es nach Deutschland. Er will seine Familie finanziell unterstützen. Doch in Mannheim zerplatzt ein Traum nach dem anderen.

"Borga" ist das Spielfilmdebüt des Regisseurs York-Fabian Raabe, der für seinen Kurzfilm "Zwischen Himmel und Erde" (2010) mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Auch "Borga" fand regen Anklang: Auf dem 42. Filmfestival Max Ophüls Preis, wo der Film uraufgeführt wurde, gewann er den Hauptpreis im Spielfilm-Wettbewerb. Hauptdarsteller Eugene Boateng, der unter anderem in der deutschen Netflix-Serie "Tribes of Europa" (2021) und in der Kinokomödie "Becks letzter Sommer" (2015) zu sehen war, wurde als bester Hauptdarsteller mit dem Deutschen Schauspielpreis geehrt. 2022 erhielt Regisseur Raabe zudem den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Nachwuchsregie.