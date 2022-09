"Herz an Bord": Wayne Carpendale moderiert Kuppel-Kreuzfahrt auf VOX

"First Dates" trifft "Traumschiff": In der neuen Dating-Show "Herz an Bord" begeben sich Singles auf eine Kreuzfahrt, um an Bord ihr Liebesglück zu finden.

Nach der werktäglichen Flirterei im Restaurant ("First Dates – Ein Tisch für zwei", montags bis freitags, 18 Uhr, bei VOX) und der seit 2020 einmal jährlich ausgestrahlten Hotel-Romantik ("First Dates Hotel") überbietet sich VOX in puncto Dating-Location nun selbst: Wie der Sender ankündigte, soll im neuen Primetime-Format "Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See" ein AIDA-Schiff als Kulisse für die Liebessuche dienen.

"Wir schicken unsere Singles in entspanntester Urlaubsstimmung in den schönsten Städten Europas auf traumhafte und spektakuläre Dates", erklärt Moderator Wayne Carpendale vorab. "Ich bin dabei so 'ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App."

Der 45-Jährige begleitet vier alleinstehende Frauen auf einer achttägigen Kreuzfahrt im Mittelmeerraum, die vor allem dem Zweck dienen soll, die große Liebe zu finden. Laut VOX müssen sich die Single-Damen pro Folge jeweils zwischen zwei Männern entscheiden. Insgesamt sollen vier Ausgaben der Sendung gezeigt werden, die Ausstrahlung ist für nächstes Jahr geplant. Ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt.