Elyas M'Barek hat geheiratet: Schauspieler bestätigt Hochzeit

Nun ist es offiziell: Elyas M'Barek hat sich getraut. Der Schauspieler bestätigte nun die Gerüchte, dass er am Freitag das Model Jessica Riso geheiratet hat.

Die Gerüchte stimmen: Elyas M'Barek (40) ist ein frisch verheirateter Mann. Das bestätigte der 40-jährige Schauspieler am Samstagabend auf Instagram . Zu einem Foto, das zeigt, wie er vor romantischer Kulisse mit fliegenden Luftballons das Model Jessica Riso (33) küsst, schrieb er: "Es ist offiziell. Ich liebe dich, Jess Riso."

Trauzeuge M'Bareks war offenbar "Türkisch für Anfänger"- und "Fack ju Göhte"-Macher Bora Dagtekin (43). Dessen Kommentar "Best Wedding Ever" (z. Dt. "beste Hochzeit aller Zeiten") beantwortete M'Barek auf Instagram mit einem "bester Trauzeuge" und einem Herz, worauf der Drehbuchautor ein "Always" (z. Dt. "jeder Zeit") erwiderte.