"Tatort: Risiken mit Nebenwirkungen" – Kritik zum Fall aus Zürich

Eine Anwältin wurde ermordet. Die junge Juristin vertrat unter anderem ein Pharm-Unternehmen. In ihrem vierten Fall tauchen die Schweizer Ermittlerinnen tief ein in die korrupte Welt der Pharma-Industrie.

In "Risiken mit Nebenwirkungen", wie der nunmehr vierte Film der noch jungen Zürich-Reihe heißt, erzählt die gebürtige Baslerin und Wahlmünchnerin Repond abermals von der abgründigen Seite der Zürichsee-Metropole: Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) ermitteln diesmal im Fall einer ermordeten Anwältin, die ein Pharmaunternehmen bei der Lancierung eines neuen Medikaments beriet.

Nun also ist Corinne Perrault (Sabine Timoteo) tot. Eine Überdosis Insulin hat die junge Top-Juristin und Diabetikerin das Leben gekostet. Von Selbstmord, so urteilt die Rechtsmedizin, ist nicht auszugehen. Wer also könnte Perrault auf dem Gewissen haben?