"Die Eifelpraxis – Unter Druck": Hochwasserkatastrophe fand den Weg ins Drehbuch

Ein junger Fitnesstrainer hat nach einem Kälteschock mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Doch offenbar steckt noch mehr dahinter. Im zwölften Teil der ARD-Reihe "Die Eifelpraxis" fordert der Fall die ganze Aufmerksamkeit von Versorgungsassistentin Vicky.

Die Eifelpraxis – Unter Druck Drama • 09.09.2022 • 20:15 Uhr

Es ist nur ein kurzer Dialog zwischen der Versorgungsassistentin Vicky (Jessica Ginkel) und ihrem Bruder, dem Apotheker Georg (Barnaby Metschurat): "Ist ganz schön viel los bei euch", stellt sie fest, woraufhin er antwortet: "Total! Nach der Flut haben viele Arztpraxen und Apotheken gar nicht wieder aufgemacht." Im Juli 2021 kam es in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu einer Hochwasserkatastrophe mit knapp 200 Toten und Sachschäden in Milliardenhöhe. Die kleine Stadt Monschau, in der die ARD Degeto-Reihe "Die Eifelpraxis" seit 2016 spielt, blieb zwar verschont, dennoch war es der Drehbuchautorin Sabine Glöckner wichtig, das Thema im zwölften Teil der Reihe zumindest kurz anzusprechen: "Ich wohne selbst in der Eifel, gar nicht weit von der Ahr entfernt", sagt sie: "Die Flutkatastrophe war traumatisch."

Viele Orte seien von der "Normalität" weit entfernt. Auch in Monschau kenne jeder Menschen, die betroffen seien: "Das ist einfach die Wirklichkeit hier, und es wäre unehrlich, das zu ignorieren."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Der Schwerpunkt von "Die Eifelpraxis – Unter Druck" (Regie: Petra K. Wagner) ist jedoch ein anderer: Der querschnittsgelähmte Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz) ist seit seiner Rückkehr von der neuartigen Therapie unausstehlicher denn je. Es wurmt den ehrgeizigen Mediziner, dass er trotz regelmäßigem Training nur sehr langsam wieder laufen lernt. Seinen Frust lässt Chris vor allem an Kollegin Vicky aus. Doch die eigensinnige Frau lässt sich dadurch nicht beeindrucken: Im Alleingang überredet sie den Fitnesstrainer Maik (Vincent zur Linden), die Praxis aufzusuchen. Zuvor hatte der junge Mann bei dem Versuch, einen Schulranzen aus der Rur zu fischen, einen Kälteschock erlitten.

Patient hat noch andere Symptome Während sowohl Maik als auch Chris die anschließenden Kreislaufprobleme einzig und allein auf den Vorfall schieben, wird Vicky misstrauisch: Was verheimlicht der junge Mann? Und was hat es mit den anderen Symptomen auf sich, die Maiks Freundin Laura (Zoe Moore) kürzlich an ihm bemerkte? Während Vicky Detektivin spielt, umtreiben ihre Tochter andere Sorgen: Kim (Carlotta von Falkenhayn) möchte gerne in Monschau bei ihrer Oma (Corinna Kirchhoff) und ihrem Onkel bleiben. Doch ausgerechnet die Nähe zur Familie scheint Vicky davon abzuhalten, ein Haus zu kaufen. Erst recht, weil sie ihre Mutter dafür um Geld bitten müsste.

Ungeachtet dieser angespannten Stimmung, die in vielen Szenen zwischen den Figuren herrscht, macht es Spaß, ihnen beim alltäglichen Kampf mit den Problemen des Alltags zuzuschauen. Gerade weil von der Protagonistin bis zum Nebendarsteller alle mit mal kleineren, mal größeren Makeln ausgestattet sind, wirkt das Ensemble im Ganzen höchst sympathisch. Die Dreharbeiten zu diesem sowie dem eine Woche später gezeigten 13, Film "Die Eifelpraxis – Verlorener Vater" (Freitag, 16. September, 20.15 Uhr) haben den Darstellerinnen und Darstellern sichtlich gefallen: "Monschau ist ein wunderschönes Städtchen mit einer tollen Landschaft", schwärmt etwa Simon Schwarz: "Ich genieße es, an drehfreien Tagen in den Wäldern der Eifel spazieren zu gehen, und mich faszinieren diese unfassbar dichten, großen alten Buchenhecken. Die Erinnerungen an die Drehzeit in Monschau werden mich mein Leben lang begleiten."

Die Eifelpraxis – Unter Druck – Fr. 09.09. – ARD: 20.15 Uhr