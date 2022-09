"Eine Klasse für sich": Wir gut ist der Film heute in der ARD?

Kurz bevor auch in den letzten Bundesländern die großen Ferien enden, widmet sich das Erste auf humorvolle Weise dem deutschen Schulwesen und seinen Nachteilen: Das wiederholt gezeigte tragikomische Mittwochsdrama "Eine Klasse für sich" (2019) von Christine Hartmann (Regie) und Sebastian Orlac (Buch) erzählt mehr oder weniger augenzwinkernd von gesellschaftlichen Missständen. Etwa davon, dass es viel zu wenig gute Lehrer an deutschen Schulen gibt. Und wie trostlos oft Karriereschicksale in der sogenannten Erwachsenenbildung "verwaltet" werden. Ein richtiges cineastisches Knaller-Thema ist das naturgemäß nicht.

Lehrer Fabian Sorge (Hans Löw) wäre gerne verbeamtet. Nur so lässt sich einem mehr oder weniger sorgenfreien Karriereweg an dem Gymnasium entgegensehen, an dem er selbst unterrichtet und das pikanterweise auch sein eigener Sohn besucht. Doch die Aussicht auf eine lebenslang sichere Anstellung und dann ein staatlicherseits solide ausgepolstertes Pensionärsdasein zerbröselt in dem Moment, als ihn seine Vergangenheit wieder einholt. Fabian hatte als junger Mann einst sein Abiturzeugnis gefälscht. Eigentlich ist er damit als Pädagoge nicht mehr haltbar. Doch Halt, in Deutschland herrscht ja akuter Lehrermangel (wenn auch eher an Grund- und Mittelschulen als an Gymnasien)! Und so lassen sich Sorges Vorgesetzte auf einen dubiosen Kuhhandel ein: Fabian muss binnen eines Jahres noch einmal sein Abitur nachholen, dann darf er seine Stelle behalten.