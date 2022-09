GZSZ: Neuer Darsteller Patrick Fernandez heizt dem Kolle-Kiez ein

Patrick Fernandez ist 37 Jahre alt. Seinen Nachnamen verdankt er seinen mexikanischen Wurzeln. In dem lateinamerikanischen Land hat er die Hälfte seines Lebens verbracht. Und in Mexiko sammelte er erste TV-Erfahrung in den dort extrem beliebten Telenovelas. 2015 kehrte er nach Deutschland zurück, spielte unter anderem eine Gastrollein "Um Himmels Willen" und die Hauptrolle im ZDF-Fernsehfilm "Ein Sommer in Andalusien", u.a. an der Seite von Collien Ulmen-Fernandes und Birte Hanusrichter. "Und jetzt mit meiner Rolle bei GZSZ geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagt er im RTL-Interview.