"Leschs Kosmos": Wo Recycling an seine Grenzen kommt

Harald Lesch zeigt, was Recycling kann – und was nicht. Was etwa geschieht mit Smartphones, wenn diese auf dem Müll landen?

Rund 476 Kilogramm – so viel Haushaltsmüll hat im Jahr 2020 jeder Mensch in Deutschland verursacht. Insgesamt knapp 40 Millionen Tonnen Abfall also, die entsorgt werden müssen. Wie auch Harald Lesch in der ZDF-Dokumentation "Der Schatz in der Mülltonne – Das Recycling-Versprechen" feststellt, kommt dazu noch eine weitere Herausforderung: "Müll ist nicht gleich Müll."